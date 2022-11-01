من مقر هيئة النزاهة..السوداني: نحن الآن في معركة مصيرية ضد الفساد

2022/11/01 | 12:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، اليوم الثلاثاء، ضرورة اتخاذ إجراءاتٍ استثنائيَّةٍ وغير تقليديَّةٍ في مُكافحة الفساد ومُلاحقة مرتكبيه، مُؤكِّداً على أهميَّة إيلاء ملفِّ استرداد الأموال المنهوبة الأهميَّة القصوى.وقال السوداني […]

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