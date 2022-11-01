الديوانية.. القبض على متهمين يمارسان الغش والتلاعب بتواريخ الصلاحية

2022/11/01 | 13:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، القبض على متهمين يمارسان عملية الغش والتلاعب بتواريخ الصلاحية في محافظة الديوانية.

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