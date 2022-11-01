"ملاك البحر"..مشهد ساحر لشابة تسبح داخل فقاعة حلقية في جزر المالديف

2022/11/01 | 13:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما تُعتبر جزر المالديف وجهة أحلام للعديد من الأشخاص، يميل المصور الفوتوغرافي اسماعيل سيف إلى رصد ذكرياتهم غير المنسية بعدسة كاميرته.وفي إحدى هذه اللحظات، يلتقط سيف صورة لشابة يونانية/ سورية وهي تأخذ وضعية "ملاك البحر".

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