2 مليار دولار .. حجم تجارة ايران مع العراق عبر منفذ حدودي

2022/11/01 | 13:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن مدير جمارك منفذ "برويزخان" الايراني الحدودي (في محافظة السليمانية)، تسجيل حجم التجارة مع العراق عبر المنفذ المشترك بين البلدين، نحو 2 مليار دولار في الشهور السبعة الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 اكتوبر/تشرين الاول 2022.

وأوضح " قاسم مطلبي" مدير جمارك "برويز خان" في تصريح اليوم الثلاثاء، أن قيمة التجارة مع العراق عبر المنفذ قد سجلت نموا بنسبة 35 بالمئة على اساس سنوي.



فيما بلغ الحجم مليون طن في اطار 10617 بيانا جمركيا.

وبيّن أن التجارة الخارجية مع العراق عبر "برويزخان" شملت الصادرات والواردات والدخول والخروج المؤقت والعبور بالنقل (الترانزيت) المبدأ والمقصد.

وأشار أن السلع الرئيسية المصدرة من ايران الى العراق، هي الفواكه والخضروات والألبان والمخبوزات والصناعات الفلزية والبلاستيكية والرخام والبلاط والمواد الانشائية فيما شملت الواردات مخلفات (السكراب) الألمنيوم والبلاستيك.

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