 سوق العراق للأوراق المالية يفوز بعضوية مجلس إدارة اتحاد أسواق الأوراق المالية العربية

2022/11/01 | 13:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، الثلاثاء، أن الهيئة العامة لاتحاد أسواق الأوراق المالية العربية، انتخبته ليكون عضوا في الاتحاد للمدة من 2022 الى 2024.

وأوضح السوق في بيان أن ذلك جاء بعد الاجتماع السنوي الذي جرى اليوم الثلاثاء 1/11/2022 عبر تطبيق Zoom الساعة 11 صباحا – حضرها المدراء التنفيذيين للأسواق المالية العربية وشركات المقاصة العربية الأعضاء.

وكان من بين فقرات الاجتماع انتخاب مجلس إدارة جديد للفترة 2022 – 2024 واستنادا الى قرارات مجلس المحافظين تم الترشيح للانتخابات.

وحصل السوق على 14 صوت من أصل 24 صوت يحق لهم التصويت للفترة القادمة. الى جانب اسواق الأوراق المالية والمقاصات الاتية:

سوق العراق للأوراق المالية.

سوق تداول السعودي.

سوق البحرين.

سوق عمان المالي.

البورصة المصرية.

بورصة تونس.

وشركة المقاصة المصرية وشركة إيداع السعودية.

وستنظم سوق مسقط بعد سنة باعتبارها مقر المجلس القادم.

سوق العراق للأوراق المالية عضو في الجمعية العامة للاتحاد منذ عام 2005 ومشارك في عدد من اللجان ذات الصلة بالحوكمة والمعايير.

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