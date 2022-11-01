السوداني يشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية وغير تقليدية في مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه

2022/11/01 | 13:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، على ضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية وغير تقليدية في مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه، مؤكدا على أهمية إيلاء ملف استرداد الأموال المنهوبة الأهمية القصوى.وبحسب بيان لهيئة النزاهة فإن السوداني، وخلال زيارته مقر الهيئة … Readmore

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