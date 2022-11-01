ايلون ماسك يعلق بسخرية على الاسئلة التي يتلقاها حول عودة ترامب لمنصة تويتر

2022/11/01 | 13:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق الملياردير إيلون ماسك، بسخرية على الأسئلة التي يتلقاها حول عودة حساب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى موقع تويتر، مشيرا إلى أنه لو كان يجني دولارًا على كل سؤال لكان درّ عليه تويتر أموالا كثيرة.وقال ماسك عبر صفحته … Readmore

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