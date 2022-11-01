خبراء توقعوا

2022/11/01 | 13:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن تعهدت السلطات بالتحول إلى سعر صرف مرن بموجب اتفاق للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي، تواصل انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.

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