انسحاب أم مناورة.. هل يتخلى مقتدى الصدر عن طموحه لقيادة العراق؟

2022/11/01 | 13:42 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخفق الصدر في حملته لاحتواء النفوذ الإيراني، وإضعاف الفصائل الشيعية الأخرى في العراق، ويبقى السؤال الآن بعد تشكيل الحكومة الجديدة: هل سيحاول خصوم الصدر استبعاده بالكامل؟

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