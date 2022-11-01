المالية النيابية تحدد موعد تلقي موازنة 2023

2022/11/01 | 13:48 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة اكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، أن موازنة 2023 شبه منجزة من قبل الفريق المتخصص بوزارة المالية حيث سيجري عليها بعض التعديلات قبل ارسالها لمجلس النواب، مرجحا ان يرفع مجلس الوزراء الموازنة الى البرلمان منتصف الشهر الجاري.وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الفريق الذي اعد قانون الموازنة …

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