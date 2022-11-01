صادرات العراق النفطية تحقق اكثر من 9 مليارات دولار في تشرين الاول الماضي

2022/11/01 | 13:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تشرين الاول الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (104) مليونا (831) الفا و(120) برميلاً، بايرادات بلغت (9.258) مليار دولار.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الاحصائية اشارت الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (102) مليونا و(70) الفا و(427) برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (2) مليون و( 417) الفا و(893) برميلا".

وأضافت أن "معدل الكميات اليومية بلغت (3) مليون و(382) الف برميل في اليوم"، مبينة أن "ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من (88.31) دولاراً".

وعلى صعيد متصل اعلن مدير عام شركة نفط البصرة خالد حمزة عن "تحقيق شركة نفط البصرة أعلى معدل تصدير خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث بلغ معدل التصدير من موانئ الجنوب البحرية لشهر تشرين الاول الماضي (3.293) مليون برميل باليوم بمجموعه ايرادات (102,083,000) مليون برميل"، مؤكداً أن "الشركة على زيادة الطاقات التصديرية خلال المرحلة المقبلة دعما للاقتصاد الوطني".

يذكر ان الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري.

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