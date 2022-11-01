2022/11/01 | 13:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: نجح خبراء مستشفى شيجينغ التابع لجامعة شيان الطبية للقوات الجوية، في...

ظهرت المقالة علماء ينجحون في زرع أعضاء الخنازير في القرود أولاً على المسلة.

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