رحيل الشيف المصري أسامة السيد بعد صراع مع المرض

2022/11/01 | 13:50 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

توفي الشيف المصري أسامة السيد، اليوم الثلاثاء ، بعد صراع مع المرض، وذلك وفقا لما أعلنته الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع "فيس بوك "دون أن توضح طبيعة المرض الذي تسبب بوفاته.

وقدم الشيف المصري الشهير عدة برامج للطبخ على كثير من الفضائيات العربية، كما له مؤلفات في فن الطبخ ساهمت في شهرته.

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