العراق يجني 9 مليارات دولار من بيع 104 ملايين برميل نفط خلال تشرين

2022/11/01 | 14:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، عن مجموع

الصادرات والايرادات المتحققة لشهر

تشرين الاول الماضي ، بحسب الاحصائية

الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط

العراقية "سومو" ، حيث بلغ مجموع كمية

الصادرات من النفط

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