القبض على ستة متهمين شمالي بغداد

2022/11/01 | 14:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة/ مركز شرطة الطارمية في شرطة بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على ستة متهمين في العاصمة.

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