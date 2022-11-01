صلاح الدين: مشروع كاميرات المراقبة لم ير النور رغم تخصيصات مالية هائلة

2022/11/01 | 14:39 - المصدر: السومرية نيوز

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يشوب ملف كاميرات المراقبة في محافظة صلاح الدين الكثير من شبهات الفساد، حيث تعالت الاصوات المطالبة بضرورة انجاز المشروع الذي صرف عليه الكثير من الاموال.

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