متنبئ جوي: امطار جديدة بمحافظات شمالية وجنوبية تستمر الى الخميس المقبل

2022/11/01 | 14:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الثلاثاء، هطول امطار جديدة في محافظات شمالية وجنوبية من البلاد، مبيناً أنها ستستمر الى الخميس المقبل.

وقال عطية في تدوينة له على "فيسبوك" تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الاخدود الجوي الذي سبب حالة عدم استقرار في اجواء بعض المدن يتمركز حاليا على شمال البحر الاحمر ويندمج تياره البارد مع تيار رطب مندفع من مياه البحر الاحمر".

وأضاف أنه "سيتعمق هذا الاخدود اكثر يوم غد وستشمل الامطار مناطق عديدة من مدن الجنوب خصوصا البصرة مصحوبة بالبرق والرعد وكذلك مناطق متفرقة من مدن الفرات الاوسط والانبار وجنوب نينوى".

وأوضح عطية أنه "تستمر حالة عدم الاستقرار هذه لغاية نهار يوم الخميس، لتستقر الاجواء مع برودة نسبية يوم الجمعة".

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