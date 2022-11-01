السوداني يوجه بفتح ملف الاطعام في 4 وزارات بعد تقارير بهدر مليارات الدنانير

2022/11/01 | 14:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر نيابي، اليوم الثلاثاء، عن فتح ملف الاطعام في 4 وزارات بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.وقال المصدر، لـ( بغداد اليوم)، إن" 5 نواب قدموا مطالعات بعضها مقرون بالادلة حول وجود شبهات فساد في ملف الاطعام في 4 وزارات هي( الدفاع والداخلية والصحة والعدل).

واضاف، أن "بعض المطالعات تحدثت عن مليارات الدنانير تذهب لجيوب قوى متنفذة وحيتان كبيرة"، مشيرا الى أن "هناك تحقيقات سابقة حيال ملفات الاطعام لكن لم يجري اتخاذ اي خطوات بشأنها".

واكد المصدر، أن "السوداني امر بفتح ملف عقود الاطعام مع الشركات المتعاقد معها واعطاء من 3-4 اسابيع امام اللجان لتقديم تقرير مفصل حول كل السلبيات وبيان الثغرات التي من خلالها يجري استنزاف خزينة البلاد بمبالغ مالية كبيرة".

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ياسر إسكندر، كشف عن عزم اللجنة رفع كتاب للقائد العام للقوات المسلحة يخص إلغاء عقود “التمويل الذاتي” لإطعام الجيش، مؤكدا جمع تواقيع 21 نائبا لغرض رفع الكتاب، فيما أشار إلى أن الجهات التي تقف خلف الملف 90 بالمئة منها فاسدة وخارج المؤسسة العسكرية.

وتحول ملف إطعام الجيش، من نظامه من داخل “الوحدات” إلى “المركزي” في عام 2020، ما أدى إلى وصول وجبات طعام “سيئة” إلى الجنود، وذلك بحسب شكاوى منهم.

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