 استقالة رئيس نادي الديوانية الرياضي رسمياً

2022/11/01 | 14:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الديوانية الرياضي، حيدر جاير استقالته من منصبه رسمياً.

وقال جابر في بيان “قدمت استقالتي من العمل في الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الديوانية الرياضي لفسح المجال للرياضيين اللذين قدموا شكاوي لمحافظ الديوانية وللمحاكم العراقية”.

وأضاف “سأكون داعماً حقيقياً لهم ولكل شخص يخدم هذا النادي ويسير به بالشكل الصحيح والبقاء في مصاف الدوري الممتاز”.

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