2022/11/01 | 14:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني عقد مجلس وكلاء الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، الجلسة التاسعة عشرة لعام 2022، برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وبحضور أعضاء المجلس. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي تلقاه /المركز الخبري الوطني/، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس وكلاء الأمن الوطني العراقي يعقد اجتماعاً ويصدر حزمة قرارات المركز الخبري الوطني.

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