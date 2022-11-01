روسيا: الاستخبارات تملك أدلة على تورط بريطانيا في هجوم «نورد ستريم»

2022/11/01 | 14:56 - المصدر: قناة التغيير

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اتهم الكرملين، الثلاثاء، المملكة المتحدة بالوقوف وراء الانفجارات التي أحدثت أضراراً في خطّي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2، في بحر البلطيق في سبتمبر، والتي تمّ بناؤها لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: «تملك أجهزتنا الاستخبارية أدلّة تشير إلى أنّ الهجوم أشرف عليه ونسّقه خبراء عسكريون بريطانيون».

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