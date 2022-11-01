3 سفن تحمل حبوباً أوكرانية تتجه إلى البحر الأسود

2022/11/01 | 14:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبحرت ثلاث سفن شحن جديدة محملة بحبوب من موانئ أوكرانية، صباح الثلاثاء، متجهة إلى الممر الإنساني في البحر الأسود، على ما أفاد مركز التنسيق المشترك في إسطنبول.وقال المركز: «وافقت وفود أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة على تحرك هذه السفن.



وأبلغ الوفد الروسي به».ويشرف المركز في إسطنبول على صادرات الحبوب الأوكرانية بموجب اتفاق دولي وقع في يوليو الماضي، وأعلنت روسيا انسحابها الموقت منه قبل أيام.وحذرت روسيا التي أعلنت الجمعة أنها علقت «مشاركتها» في الاتفاق، من «خطر» مواصلة الملاحة في الممر من دون موافقتها.وطالبت موسكو التي نددت بضربات شنتها مسيرات على أسطولها في القرم، بأن «تضمن أوكرانيا الأمن في الممر البحري».وتبذل تركيا والأمم المتحدة جهوداً لإزالة الاعتراضات الروسية.وقال المركز: «منسق الأمم المتحدة لمبادرة الحبوب في البحر الأسود أمير عبدالله يواصل محادثاته مع الدول الأطراف في الاتفاق، لكي تستأنف مشاركتها الكاملة في المركز».وأعلن الوفد الروسي أنه لن يشارك بعد الآن في تفتيش السفن.وأوضح المركز أنه رغم انسحاب المفتشين الروس، تم تفتيش 46 سفينة، الاثنين، ويمكنها تالياً عبور الممر في البحر الأحمر بالاتجاهين.وأجرى وزيرا الدفاع والخارجية التركيان محادثات مع نظيريهما الروسيين مشددين على أهمية هذا الممر لنقل الحبوب.ويهدف الاتفاق الدولي الذي تنتهي مدته في 19 نوفمبر إلى السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية، تجنباً لأزمة غذائية خطرة في إفريقيا خصوص

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