بيسكوف: مشاركة بريطانيا في الهجمات على الأسطول الروسي و”السيل الشمالي” لا يمكن تجاهلها

2022/11/01 | 15:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على مشاركة بريطانيا في الهجمات على أسطول البحر الأسود الروسي وأنابيب “السيل الشمالي” (أنابيب غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق).وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: “لا يمكن ترك مشاركة بريطانيا في الهجمات على أسطول البحر الأسود لروسيا و”نورد ستريم” (أنابيب السيل الشمالي) على هذا […]

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