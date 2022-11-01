2022/11/01 | 15:09 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حجم تجارة العراق مع ايران عبر المنفذ الحدودي برويزخان بلغ 2 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حجم تجارة العراق مع ايران عبر المنفذ الحدودي برويزخان بلغ 2 مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).