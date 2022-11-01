"لا شيء مضمون".. كيف تحمي خصوصيتك على أجهزة وبرامج العمل؟

2022/11/01 | 15:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد يومين من إتمام عملية استحواذه على شركة تويتر، نشر الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، صورة ملتقطة عبر الشاشة لمحادثة داخلية لأحد الموظفين عبر خدمة "سلاك".

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