2022/11/01 | 15:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: لازالت حقيبتان ضمن التشكيلة الوزارية لحكومة السوداني، شاغرتين وهما البيئة والإعمار....

ظهرت المقالة الخلاف الكردي يعوق اكمال حكومة السوداني..



وقد يكون الحل باستحداث وزارة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخلاف الكردي يعوق اكمال حكومة السوداني.. وقد يكون الحل باستحداث وزارة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخلاف الكردي يعوق اكمال حكومة السوداني.. وقد يكون الحل باستحداث وزارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).