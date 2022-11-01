2022/11/01 | 15:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: اعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، 1 تشرين الثاني، 2022، عن الاحصائية الاولية...

ظهرت المقالة الإيرادات النفطية لشهر تشرين الأول بلغت أكثر من 9 مليارات دولار أولاً على المسلة.

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