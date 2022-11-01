ما فوائد أكل اللوز يوميا؟

2022/11/01 | 15:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر اللوز حلو المذاق وصحي ومناسب

لعدد لا حصر له من الأكلات وفوائده

كثيرة، فلنتعرف على فوائد اللوز وقيمته

الغذائية من خلال المقال الآتي.

و عند نهاية فصل الشتاء وقدوم الربيع

تزهر وتزهو شجرة اللوز، ثم

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