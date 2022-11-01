2022/11/01 | 15:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Gxaz_uhBhmw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رشا ناظم شابه نجفية تبدع بتصنيع المستحضرات التجميلة من مواد طبيعية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رشا ناظم شابه نجفية تبدع بتصنيع المستحضرات التجميلة من مواد طبيعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).