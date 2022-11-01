2022/11/01 | 15:45 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حيدر البرزنجي: هناك اتفاق سياسي الوزير الذي يفشل خلال ثلاث اشهر يتم استبداله | هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Yq6IMxuwt20
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حيدر البرزنجي: هناك اتفاق سياسي الوزير الذي يفشل خلال ثلاث اشهر يتم استبداله | هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حيدر البرزنجي: هناك اتفاق سياسي الوزير الذي يفشل خلال ثلاث اشهر يتم استبداله | هيفاء الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).