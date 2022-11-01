تشكيل لجنة خاصة بجودة الطعام المقدم لمنتسبي الدفاع

2022/11/01 | 15:54 - المصدر: السومرية نيوز

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وجه وزير الدفاع، ثابت العباسي، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجان خاصة لمتابعة جودة ونوعية الطعام المقدم للمقاتلين.

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