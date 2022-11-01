وزير الدفاع يأمر بتشكيل لجان خاصة لمتابعة جودة ونوعية الطعام المقدم للمقاتلين

2022/11/01 | 16:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

وجه وزير الدفاع ثابت العباسي، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجان خاصة لمتابعة جودة ونوعية الطعام المقدم للمقاتلين.

وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقته (بغداد اليوم)، أنه "لغرض الاطلاع على نوعية وجودة الطعام المقدم للمقاتلين الأبطال، أمر وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، بتشكيل لجان خاصة لمتابعة القضايا الإدارية للمقاتلين، والاطلاع على كل ما يتعلق بجودة ونوعية الطعام المقدم لهم، وآلية العمل الخاصة بالمداخر".

وأضاف البيان أن "الوزير وجه بإجراء زيارات ميدانية من قبل اللجان للقيادات والفرق والوحدات، من أجل تفقد كافة الأمور الإدارية الخاصة بالمقاتلين في مختلف قواطع العمليات".

هذا وكشف مصدر نيابي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن فتح ملف الاطعام في 4 وزارات بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال المصدر، لـ( بغداد اليوم)، إن "5 نواب قدموا مطالعات بعضها مقرون بالادلة حول وجود شبهات فساد في ملف الاطعام في 4 وزارات هي (الدفاع والداخلية والصحة والعدل)".

وأضاف، أن "بعض المطالعات تحدثت عن مليارات الدنانير تذهب لجيوب قوى متنفذة وحيتان كبيرة"، مشيرا الى أن "هناك تحقيقات سابقة حيال ملفات الاطعام لكن لم يجري اتخاذ اي خطوات بشأنها".

واكد المصدر، أن "السوداني امر بفتح ملف عقود الاطعام مع الشركات المتعاقد معها واعطاء من 3-4 اسابيع امام اللجان لتقديم تقرير مفصل حول كل السلبيات وبيان الثغرات التي من خلالها يجري استنزاف خزينة البلاد بمبالغ مالية كبيرة".

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ياسر إسكندر، كشف عن عزم اللجنة رفع كتاب للقائد العام للقوات المسلحة يخص إلغاء عقود "التمويل الذاتي" لإطعام الجيش، مؤكدا جمع تواقيع 21 نائبا لغرض رفع الكتاب، فيما أشار إلى أن الجهات التي تقف خلف الملف 90 بالمئة منها فاسدة وخارج المؤسسة العسكرية.

وتحول ملف إطعام الجيش، من نظامه من داخل "الوحدات" إلى "المركزي" في عام 2020، ما أدى إلى وصول وجبات طعام "سيئة" إلى الجنود، وذلك بحسب شكاوى منهم.

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