مجلس الوزراء يُصوت على ملف تعيين الأوائل والشهادات العليا

2022/11/01 | 16:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

صوت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على ملف تعيين الاوائل والشهادات العليا في جلسته المنعقدة حاليا برئاسة محمد شياع السوداني.

وقال النائب عدي عواد في تدوينة له على فيسبوك، تابعتها (بغداد اليوم): " الاوائل والشهادات العليا ، تم تصويت مجلس الوزراء ".

وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسته الاعتيادية الثانية برئاسة محمد شياع السوداني، بوقت سابق من اليوم الثلاثاء،

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