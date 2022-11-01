هجوم على نيمار بسبب موقفه السياسي من انتخابات الرئاسة البرازيلية

2022/11/01 | 16:04 - المصدر: بغداد اليوم

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عبر جونينيو نجم منتخب البرازيل وفريق ليون المعتزل على غضبه من الموقف السياسي الخاص بمواطنه نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها ونقلها الصحفي البرازيلي "جوان آرانجو" عبر موقع "تويتر"، وأكد خلالها جونينيو أنه يشعر بالاشمئزاز في تلك الحالات".

وقال جونينيو:" أشعر بالاشمئزاز عندما أرى جناح أيمن برازيلي مثل نيمار يقوم بدعم فاشية، لقد أتينا من الأسفل، نحن الشعب، كيف تكون مع الجانب الآخر".

وخرج نيمار عقب إعلان نتائج الانتخابات التي أسفرت عن خسارة مرشح اليمين جايير بولسونارو، الذي حظي بـتأييد ودعم نجم السامبا، مقابل فوز مرشح اليسار، لولا دا سيلفا.

ونشر نيمار عبر حسابه على "إنستغرام" صورتين له مع علم بلاده تحت تعليق: "عسى أن تتحقق رغبتك يا رب".

وكان نيمار وعد بإهداء أول أهدافه مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022 إلى بولسونارو، وذلك في أحد مشاركاته بفعاليات تأييد المرشح الخاسر.

وردا على دعمه بولسونارو الخاسر بالانتخابات، هتف عدد من البرازيليين ضد اللاعب نيمار مشيرين إلى ملاحقته من التهرب الضريبي في إسبانيا.

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