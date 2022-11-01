أغرب مجموعة في دوري أبطال أوروبا.. لم يتأهل أحد

2022/11/01 | 16:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدخل بطولة دوري أبطال أوروبا جولتها الأخيرة من دور المجموعات، مساء الثلاثاء، وبينما حسمت أغرب المجموعات من ناحية المتأهلين للدور المقبل، تبقى مجموعة وحيدة، بها الاحتمالات مفتوحة لجميع فرقها.وهذه المجموعة هي المجموعة الرابعة، التي تضم توتنهام الإنجليزي وسبورتينغ البرتغالي وإنتراخت فرانكفورت الألماني ومرسيليا الفرنسي.

ويستطيع أي فريق من هذه المجموعة التأهل، في حال تحقيق “النتيجة المطلوبة”، لذا فأن مصير الأندية الـ4 مجهول تماما، حتى صافرة النهاية مساء الثلاثاء.

ما هو الترتيب الحالي؟

قبل انطلاق الجولة الأخيرة، هذا هو ترتيب الفرق:

توتنهام 8 نقاط

سبورتينغ 7 نقاط

فرانكفورت 7 نقاط

مرسيليا 6 نقاط

ما هي الفرص؟

كل الأندية لديها فرصة لبلوغ دور الـ16 من البطولة، وهذه هي الفرص:

توتنهام يحتاج للتعادل أو الانتصار خارج ملعبه أمام مرسيليا.

سبورتينغ يحتاج للتعادل أو الانتصار على ملعبه أمام فرانكفورت.

فرانكفورت يحتاج للانتصار خارج ملعبه أمام سبورتينغ.

مرسيليا يحتاج للانتصار على ملعبه أمام توتنهام.

المجموعة الأعقد

وتعتبر هذه المجموعة هي الوحيدة بين الثمانية، التي لم يحسم فيها أي فريق التأهل، فجميع المجموعات السبع الأخرى، بها فريقين متأهلين أو فريق متأهل على الأقل.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني لدور الـ16 من البطولة، بينما يذهب صاحب المركز الثالث إلى بطولة يوروبا ليغ، ويخرج صاحب المركز الرابع خالي الوفاض.

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