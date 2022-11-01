لم يقم السياح باجتياحها بعد.. إليك روائع التنزه لمسافات طويلة عبر طبيعة أذربيجان

2022/11/01 | 16:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في قلب شمال شرق أذربيجان، تتشبث مجموعة من المساكن الحجريّة التي يعود تاريخها إلى قرون عدة على قمة تل مُحاطة ببعض أعلى الجبال في البلاد.وتُعتبر قرية خيناليق مغمورة بالتاريخ، والأساطير، وتسكنها مجموعة عِرقية صغيرة تتحدث لغتها الخاصة، وتعتقد أن أصولها تعود إلى النبي نوح.

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