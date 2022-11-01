2022/11/01 | 16:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني امر وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، بتشكيل لجان خاصة لمتابعة القضايا الإدارية للمقاتلين، والاطلاع على كل ما يتعلق بجودة ونوعية الطعام المقدم لهم، وآلية العمل الخاصة بالمداخر.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمر وزاري بتشكيل لجان خاصة لمتابعة جودة ونوعية الطعام المقدم للمقاتلين المركز الخبري الوطني.

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