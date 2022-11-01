2022/11/01 | 16:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، أنّ علاقة بلاده الجيدة مع أرمينيا ستنعكس على التعاون الإقليمي.وفي مؤتمرٍ صحافي مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في طهران، قال الرئيس الإيراني إنّ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لقاء بين رئيسي وباشينيان في طهران واتفاق على تعزيز مستوى التعاون المركز الخبري الوطني.

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