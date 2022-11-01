بنك الأردن يفتتح أول فروعه في العراق

2022/11/01 | 16:28 - المصدر: بنك الأردن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاكر فاخوري (رئيس مجلس إدارة بنك الأردن): يأتي قرار تفرعنا في العراق ترجمة لاستراتيجية البنك بتوسيع أعماله في دول الإقليم

أعلن بنك الاردن عن تدشين عملياته في العراق مع افتتاح أول فروعه في بغداد، وذلك بعد حصوله على كافة التراخيص اللازمة من البنك المركزي الأردني والبنك المركزي العراقي، واستيفائه لكافة الشروط والإجراءات المتعلقة بإطلاق أعماله في السوق العراقي.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك الأردن، شاكر فاخوري: "يأتي قرار تفرعنا في العراق تعزيزاً لحضورنا الإقليمي وترجمةً لاستراتيجية البنك التي تبناها بتوسيع أعماله في دول الإقليم والتي تشهد أسواقها نمواً ملحوظاً وفرصاً واعدةً مما سينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة لعملائنا الحاليين والمستقبليين.



كما نسعى إلى تطوير منظومتنا المصرفية، ترجمةً للرؤى الملكية السامية لزيادة الاستثمار والتنسيق والتعاون الاقتصادي بين البلدين، وترسيخاً للعلاقات الاقتصادية والتاريخية المتينة مع العراق".





وأضاف فاخوري: نحن ننطلق اليوم في العراق لنترجم مسيرة بنك الأردن العريقة والتي تمتد لأكثر من 60 عاماً في العمل المصرفي والمالي، وبما يعكس النجاح في تنفيذ رؤية البنك الطامحة لأن يصبح البنك الرائد في المنطقة العربية، وتوسيع شبكة فروعه لتشمل السوق العراقي والذي يعد من أهم الاسواق في المنطقة.



كما أشار السيد فاخوري إلى أن البنك يعمل حالياً على تجهيز فرعه الأول في الرياض بالسعودية بعد حصوله مؤخراً على رخصة مزاولة الأعمال المصرفية في السعودية، مؤكداً على استمرار توجه البنك للتوسع الإقليمي نحو الدول التي تشهد أسواقها نمواً وتطوراً على المستوى الاقتصادي والاستثماري.

وبهذه المناسبة ثمّن السيد شاكر فاخوري جهود البنك المركزي العراقي في تسهيل افتتاح فرع بنك الأردن في العاصمة بغداد.



كما قدم شكره للبنك المركزي الأردني على ثقتهم ودعمهم الدائم للبنك لتنفذ خطط التفرع والتوسع الخارجي.

ولفت فاخوري إلى أن هذه الخطوة تعبر عن التزام بنك الأردن بتصميم شبكة فروعه على النحو الذي يمكنه من تحقيق رؤيته وتوجهاته الاستراتيجية وخدمة قاعدة عملائه الواسعة وذلك من خلال قنواته التقليدية إلى جانب التوجه لتقديم الخدمات الالكترونية والرقمية لكافة عملائه.



مشيراً إلى أنه تم تعيين السيد جودت جودت رئيساً تنفيذياً للبنك في العراق والذي يمتلك خبرة طويلة واسعة تمتد لأكثر من سبعة وعشرين عاماً في العمل المصرفي، هذا وقد شغل عدداً من المناصب المهمة خلال عمله بكبرى المؤسسات المصرفية المحلية والإقليمية والدولية.

ويستهدف فرع بغداد تقديم الخدمات المالية والمصرفية التي تلبي احتياجات العملاء وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.



وسيتيح تواجد البنك في العراق توسيع نطاق خدماته لعملائه من قطاعات الشركات المتواجدين في الأردن والعراق.



كما ويتميز الفرع بتصميم ينسجم مع المفهوم المبتكر لبيئة الأعمال ضمن قطاع الصناعة المصرفية، وتوافقه مع أحدث المعايير لمفاهيم الخصوصية للعملاء، ضمن قنوات تفاعلية وإجراءات ميسرة.

هذا ويعمل بنك الاردن وفقاً لنهج الارتقاء والتطوير المستمر في كافة أنشطته ومجالات عمله، ومواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها الصناعة المصرفية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.



ويسعى البنك نحو التميز محلياً واقليمياً دون إغفال دوره ورسالته المجتمعية، ومن خلال فريق موظفيه المؤهلين والمدربين والذين يدعمون رؤية واستراتيجية البنك والبناء على الإنجازات المتراكمة عاماً بعد عام.





يذكر بأن بنك الأردن يعد أحد أعرق البنوك الأردنية مع جذور تعود لعام 1960، ويمتلك حضوراً واسعاً أسس له على مدار مسيرته، حتى بات يتواجد عبر منطقة الشرق الأوسط من خلال فروعه وشركاته التابعة وقنواته الرقمية والإلكترونية.



وتضم مجموعة بنك الأردن كل من بنك الاردن، وفروعه العاملة في فلسطين، وفرع Wholesale البحرين، وشركاته التابعة: بنك الأردن – سورية، شركة تفوق للاستثمارات المالية، وشركة الأردن للتأجير التمويلي، واليوم بنك الأردن - العراق.



كما تضم الشبكة المصرفية لمجموعة بنك الأردن عبر الدول التي تتواجد بها: 83 فرعاً في الأردن، 17 فرعاً في فلسطين، وفرعاً في البحرين، و12 فرع لبنك الأردن – سورية، و252 جهاز صراف آلي تخدم كافة شرائح العملاء.

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