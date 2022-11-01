تعاون عراقي ياباني بشأن تطوير حقول نفط الجنوب

2022/11/01 | 16:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

بحث وزير النفط حيان عبدالغني عبدالزهرة، الثلاثاء، مع السفير الياباني في بغداد " فوتوشي هاتسموثو" ورئيس شركة جابكس"ماسيهيروا فوجيتا" تعزيز التعاون المشترك في مجال تطوير صناعة النفط والغاز.

واكد وزير النفط في بيان ان "الوزارة وتشكيلاتها تحرص على تهيئة البيئة المناسبة لعمل الشركات النفطية العالمية وبما يدعم تطوير الصناعة النفطية والاستثمار الامثل للغاز ورفع الاحتياطات النفطية والغازية للبلاد".

وأشاد بـ "العلاقات التاريخية مع اليابان وحرص البلدين على تعزيز ها بما يخدم المصالح المشتركة، منها إلى التعاون المشترك مع اليابان في تنفيذ مشروع FCC في شركة مصافي الجنوب".

من جانبه عبر السفير الياباني عن "رغبة بلاده في تعزيز أطر التعاون المشترك مع العراق في مجالات النفط والغاز والطاقة." انتهى/25س

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