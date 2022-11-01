القوات الأمنية تعتقل طالبة تضع لزميلاتها المخدرات في طعام

2022/11/01 | 16:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: افاد مصدر أمني، 11/01/2022، بالقبض على طالبة تضع المخدرات في طعام...

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