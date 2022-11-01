2022/11/01 | 16:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: تنشر وكالة المسلة، الثلاثاء 11/01/2022، مجموعة من النقاط الساخنة في ملف...

ظهرت المقالة نقاط ساخنة في ملف تهريب النقط برعاية ضباط شرطة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقاط ساخنة في ملف تهريب النقط برعاية ضباط شرطة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقاط ساخنة في ملف تهريب النقط برعاية ضباط شرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).