2022/11/01 | 16:57 - المصدر: آي كيو نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السكرتير العسكري لرئيس الوزراء العراقي: مسؤول يستغل قدرات الدولة للتنصت والقرصنة خدمة لمصالحه الشخصية -عاجل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/01 | 16:57.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السكرتير العسكري لرئيس الوزراء العراقي: مسؤول يستغل قدرات الدولة للتنصت والقرصنة خدمة لمصالحه الشخصية -عاجل) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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