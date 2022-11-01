شاهد بالفيديو.. هدف عميق لـ بوتين من استهداف البنى التحتية مع قرب الشتاء !

2022/11/01 | 17:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TGuO4mImfJg

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