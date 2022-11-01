اعداد كبيرة من عقود الكهرباء يعبرون جسر الجمهورية نحو المنطقة الخضراء

2022/11/01 | 17:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اجتاز عشرات المتظاهرين من عقود الكهرباء جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء وسط بغداد للمطالبة بتحويلهم على الملاك الدائم. وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "اعدادا كبيرة من عقود الكهرباء عبرت جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء". واضاف ان "قوات الامن اسرعت الى اغلاق جسر الجمهورية وسط بغداد لمنع مرور المزيد من المتظاهرين والوصول الى ساحة مبنى البرلمان.

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