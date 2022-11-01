مدرب النفط يستقيل ويقول : التدريب مثل الزواج حينما لا يتوافق الشريكان يكون مصيرهما الطلاق

2022/11/01 | 17:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حسن احمد مدرب النفط لكرة القدم يوم الثلاثاء، استقالته رسمياً من تدريب كرة النفط.وقال أحمد ، ان سبب استقالته هو غياب الحظ والتوفيق في نتائج الفريق، مبينا انه خسر أربع مباريات في الدوري الممتاز وهذا صعب على سمعته التدريبية.واوضح “قررت ان استقيل كوني لم اتعرض بحياتي التدريبية منذ 30 عاماً لـ4 خسارات …

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