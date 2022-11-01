وزارة المالية توجه هيئة التقاعد الوطنية بإطلاق رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني

2022/11/01 | 17:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر في هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة المالية وجهت الهيئة بإطلاق رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تشرين الثاني الجاري.وقال المصدر إن الهيئة وجهت مصرفي الرافدين والرشيد يصرف رواتب المتقاعدين للشهر الجاري.وأضاف أن المصرفين الحكوميين سيقومان في وقت لاحق من مساء اليوم بصرف رواتب المتقاعدين عبر البطاقة الإلكترونية

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