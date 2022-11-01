145 مليون دولار قيمة الحوالات الخارجية لمزاد العملة

2022/11/01 | 17:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت في مبيعات الدولار النقدية للمصارف وشركات التوسط بشكل كبير، اليوم الثلاثاء، لتصل الى 6 ملايين دولار.كما أن “البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 151 مليونا و863 الفا و380 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.بالإضافة إلى ان نسبة 95% من هذه المبيعات ذهبت …

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