2022/11/01 | 17:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال غاريث ساوثغيت، مدرب منتخب إنجلترا، إنه التقى "بالعديد من العمال" في قطر في" عدة زيارات له إلى هناك، مؤكدًا أنهم "متحدون بالتأكيد على شيء واحد، وهو أنهم يريدون أن تقام البطولة" في الدولة الخليجية، مضيفًا أنهم "يريدون ذلك لأنهم يحبون كرة القدم ويريدون أن تأتي كرة القدم إلى قطر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب إنجلترا يعلق لـCNN على كأس العالم في قطر وحقوق العمّال.. ماذا قال؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب إنجلترا يعلق لـCNN على كأس العالم في قطر وحقوق العمّال.. ماذا قال؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).