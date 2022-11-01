2022/11/01 | 17:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تحدث سكرتير القائد العام للقوات المسلحة، الفريق الركن سعد مزهر العلاق، الثلاثاء، عن عمليات “قرصنة وتنصت تستهدف الحريات الشخصية”، يقوم بها “مسؤول غير مؤتمن يستغل القدرات الفنية الحكومية لمصالح شخصية”.وكتب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العلاق: مسؤول يستغل قدرات الدولة للتنصت والقرصنة خدمةً لمصالحه الشخصية المركز الخبري الوطني.

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